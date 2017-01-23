Нужна адаптивная верстка (мобильная версия) готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок287 просмотров

Добрый день!

Есть сайт, нужно сделать адаптивную верстку.

Адрес сайта – отправлю по запросу.

Главная страница сайта для понимания задачи в приложении

Будет 3и страницы (шаблона) верстки.

Просьба указывать стоимость и сроки.

Оплата: вебмани или Яндекс.Деньги

8 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bon4ik
Максим 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Быстро разобрался с заданием и выполнил его в течении дня. Любезно помог внести небольшие правки по проекту. Буду обращаться еще, добавил в Избранное!
Рекомендую данного заказчика. Чёткое задание, понимание и что не мало важно взаимоуважение. С таким заказчиком как Дмитрий очень легко и приятно работать.

Заявки фрилансеров

bon4ik
Максим 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад