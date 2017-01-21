Добрый день! Дизайн и примерная структура уже есть: gg.travelservice.online (отталкиваемся от данного дизайна) Корзина не нужна. Цель: показать какой товар имеется в магазине с описанием, показать сам магазин, страница контактов, отзывов. Сайт должен ...
Исправить проблемы на сайте (верстка + js)
1 проблема:
при скроле на устройствах с сенсорным экраном - подбрасывает в начало страницы. увидеть можно на телефоне
2 проблема:
при удерживании и перетаскивании верхнего Банера - картинки телефонов видны. А видны не должны быть. Если отпустить банер и позволить банеру стать главным - картинка пропадет и запустится ее анимация. Можно увидеть если на первом манере удерживать его тянуть влево.
сайт: https://ivanvorobei.by
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть сайт, нужно сделать адаптивную верстку. Адрес сайта – отправлю по запросу. Главная страница сайта для понимания задачи в приложении ...Завершен8 лет назад
- $10
Сайт одностраничный - все тексты находятся в файле index.hml. На мобильном телефоне текст уезжает за границу. Сделать так, чтобы на мобильных устройствах все отображалось корректно Сайт: http://studiopriority.1gb.ru/Завершен8 лет назад
Верстка должна быть валидной. Не горит. За скоростью и ценой не гонюсь. Макет главной в приложении, внутрении по аналогии.Завершен8 лет назад
Сделать вёрстку макета для веб сайта с добавлением HTML5+CSS3+JS (JQuery) анимации.HTML-верстка57 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно нужно адаптировать лендинг под мобильные устройства (смартфоны ,планшеты и.т.д)HTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!! Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на bootstrap с некоторым кастомным css. На нем не вполне адекватно работает меню при изменении размеров окна. Нужно это все поправить. Сайт: psy-study.ru Задачи: 1) при уменьшении ...Завершен8 лет назад
Сайт: potolki.ferico.by/ Необходимо сделать чтобы шапка грузилась вместе с первой фоновой картинкой и формой (чтобы посетитель не ждал 2-3 сек. глядя на меню и белый лист). Изменить фоновую картинку для мобильной версии + вместо ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Joomla 2.5.9. Контент управляется компонентом K2 v2.6.5 После переноса сайта на новый хостинг возникла ошибка в работе админки - обрезается русский текст поля textarea при сохранении. Например вводим текст: http://prntscr.com/dy1gqt и после сохранения элемента остается http://prntscr.com/dy1ge1 ...Завершен8 лет назад