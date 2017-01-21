Исправить проблемы на сайте (верстка + js)

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Завершен2 заявки119 просмотров

1 проблема: 

при скроле на устройствах с сенсорным экраном - подбрасывает в начало страницы. увидеть можно на телефоне

2 проблема:

при удерживании и перетаскивании верхнего Банера - картинки телефонов видны. А видны не должны быть. Если отпустить банер и позволить банеру стать главным - картинка пропадет и запустится ее анимация. Можно увидеть если на первом манере удерживать его тянуть влево. 

сайт: https://ivanvorobei.by

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8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

z1h1e1k1a
Евгений 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Прекрасно сделал работу. Видно что не искал - а знал что делать. Профессионал в своей области. Не грузил проблемами и сложными вопросами - все сделал сам Коммуникабельный и вежливый. Очень доволен сотрудничеством. Высшая оценка
Понравилось сотрудничать с Иваном. Умеет правильно описать проблему и четко поставить задачу. Еще один плюс - содержательные ответы на поставленные вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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z1h1e1k1a
Евгений 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад