Исправить проблемы на сайте (верстка + js)

1 проблема:

при скроле на устройствах с сенсорным экраном - подбрасывает в начало страницы. увидеть можно на телефоне

2 проблема:

при удерживании и перетаскивании верхнего Банера - картинки телефонов видны. А видны не должны быть. Если отпустить банер и позволить банеру стать главным - картинка пропадет и запустится ее анимация. Можно увидеть если на первом манере удерживать его тянуть влево.

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