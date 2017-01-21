Помощь в установке fancybox на сайте

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Закрыт16 заявок340 просмотров

Нужна помощь в установке fancybox на сайте, по идее все очень просто. Скрипт php выводит фотогалерею на страничке, но нужно добавить возможность их листать

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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