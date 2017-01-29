Поставить симпатичный блок новостей на Wordpress

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Завершен5 заявок150 просмотров

Собсно сабж.

должно быть на русском языке и хорошо работать.

работа на сегодня

срок цены интеремует

WordPress
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

__jack
Гехам 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
ПОтавили хороший модуль спасибо
Комфортная работа с хорошим заказчиком. Задания дает стабильно, оплачивает очень оперативно. Контактный и ответственный. Рекомендую

Заявки фрилансеров

__jack
Гехам 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад