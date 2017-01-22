Адаптивная верстка одностраничного лэндинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок179 просмотров

Необходимо сверстать простой одностраничный лэндинг по исходному PSD.

Основные разрешения: 320, 768, 1024.

8 лет назад
mihaillomov
Михаил 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
8 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Четкое техзадание, оплата вовремя, всё замечательно. Было приятно поработать, спасибо!

Заявки фрилансеров

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
8 лет назад

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