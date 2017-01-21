Оптимизация шаблона сайта на CMS Bitrix и перенос на рабочий сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка150 просмотров

Есть готовый сайт на раннем шаблоне (v2.0) Bitrix "Электросила" на выделенном сервере CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8" редакция "Бизнес", необходимо:

1. Подготовить, оптимизировать новый шаблон для сайта http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/altop.elektroinstrument/ (w3c, HTML, CSS, XML)

2. Перенести шаблон на сайт.

3. Оптимизировать работу сайта - ускорить отрисовку страниц (PHP7, необходимые процессы на CRON, включить композит, при необходимости CDN)

CSSHTMLPHP
8 лет назад
kolyasnikov
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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