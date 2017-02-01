Вёрстка блога и натяжка PSD на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок229 просмотров

Вёрстка должна быть адаптивной под мобильные устройства

Превью страниц смотри ниже

PSD макеты, доступы к Wordpress получит выбранный исполнитель

В заявке писать цену и сроки

WordPress
8 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks_rom
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$50
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aleks_rom
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад