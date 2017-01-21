Нужно изменить шапку на wp. Сейчас она динамическая, а нужна статика. Сайт: https://webdesignchannel.ru

Можно вставить даже стандартную от bootstrap , но по размерам такую же. Bootstrap.css присутствует.

-Вообщем удалить всё, что связанно с этой шапкой. Управление из админки не нужно.

-Удалить все стили, все медиа запросы со старой шапки с заменой на новые.

-Ссылки можно удалить. В дальнейшем сам пропишу.

-Цвет шапки оставляем от старой

-Бургер по стандарту от бутстрап

Css на сервере минифицирован. В админке отображается нормально..