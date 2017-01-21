Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay. Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo Весь ...
Изменить шапку на WP
Нужно изменить шапку на wp. Сейчас она динамическая, а нужна статика. Сайт: https://webdesignchannel.ru
Можно вставить даже стандартную от bootstrap , но по размерам такую же. Bootstrap.css присутствует.
-Вообщем удалить всё, что связанно с этой шапкой. Управление из админки не нужно.
-Удалить все стили, все медиа запросы со старой шапки с заменой на новые.
-Ссылки можно удалить. В дальнейшем сам пропишу.
-Цвет шапки оставляем от старой
-Бургер по стандарту от бутстрап
Css на сервере минифицирован. В админке отображается нормально..
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