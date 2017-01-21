Верстка макета главной и внутренней страницы на Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок219 просмотров

Макет во вложении, есть PSD  главной

Адаптив шапки, подвала и меню сайта как на https://www.hzpc.com

Bootstrap
8 лет назад
MaxTax
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sampre
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Обшим словом словами "халтурщик" Назвал срок 2 дня в итоге вышло 5. Много времени приходилось указывать на явные отличия верстки от макета, в итоге часть пришлось переписывать, т.к. "культурно" пропускает замечания код неверно структурирован и неудобен для правок. Первый раз делаю заказ, хотел сэкономить время - опыт оказался неудачен.

Заявки фрилансеров

Sampre
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад