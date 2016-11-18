Sampre

Виталий Sampre

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, Bootstrap

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Кроссбраузерность
  • Bootstrap 3
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Использование комментариев
  • Использование спрайтов
  • Соблюдение стандартов W3C
  • LESS
  • GulpJS
О работе:

Работу выполняю качественно и в срок. Всегда нахожусь на связи.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк
  • WebMoney (WMZ, WMR)

Отзывы заказчиков

MaxTax
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
4 балла
8 лет назад
Верстка макета главной и внутренней страницы на Bootstrap
Bootstrap
Обшим словом словами "халтурщик" Назвал срок 2 дня в итоге вышло 5. Много времени приходилось указывать на явные отличия верстки от макета, в итоге часть пришлось переписывать, т.к. "культурно" пропускает замечания код неверно структурирован и неудобен для правок. Первый раз делаю заказ, хотел сэкономить время - опыт оказался неудачен.
Paquito
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сверстать адаптивную страничку
Очень быстро Виталий сделал работу. Все четко уложилось в сроки. По деньгам - очень даже демократично. Очень советую, как надежного и проверенного партнера. Буду обращаться и не раз!
Очень хороший заказчик! Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$5
10 баллов
8 лет назад
Вытянуть архив верстки с сайта и исправить баг
Все отлично! Будем обращаться еще. Рекомендую
Рекомендую заказчика. Всё прошло очень хорошо, чётая постановка задачи, быстрая оплата.
Ответный отзыв
degruz
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Адаптивный html дизайн для е-mail рассылок
HTML
Очень ответственный исполнитель. Всегда на связи. Быстро и качественно делает работу.
Рекомендую Николая как заказчика. 10/10 Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
ratushev
Олег 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Нужна адаптивная верстка простенького дизайна
Сделал быстро, качественно и не дорого! Советую!!
Олег- отличный заказчик, с которым приятно работать. Рекомендую!
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