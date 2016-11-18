Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, Bootstrap
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Кроссбраузерность
- Bootstrap 3
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Подключение нестандартных шрифтов
- Использование комментариев
- Использование спрайтов
- Соблюдение стандартов W3C
- LESS
- GulpJS
Работу выполняю качественно и в срок. Всегда нахожусь на связи.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк
- WebMoney (WMZ, WMR)
Отзывы заказчиков
$30
4 балла
8 лет назад
Bootstrap
Обшим словом словами "халтурщик" Назвал срок 2 дня в итоге вышло 5. Много времени приходилось указывать на явные отличия верстки от макета, в итоге часть пришлось переписывать, т.к. "культурно" пропускает замечания код неверно структурирован и неудобен для правок. Первый раз делаю заказ, хотел сэкономить время - опыт оказался неудачен.
$30
10 баллов
8 лет назад
Очень быстро Виталий сделал работу. Все четко уложилось в сроки. По деньгам - очень даже демократично. Очень советую, как надежного и проверенного партнера. Буду обращаться и не раз!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$5
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Будем обращаться еще. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Всё прошло очень хорошо, чётая постановка задачи, быстрая оплата.
$10
10 баллов
8 лет назад
HTML
Очень ответственный исполнитель. Всегда на связи. Быстро и качественно делает работу.
Ответный отзыв
Рекомендую Николая как заказчика. 10/10 Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
$15
10 баллов
8 лет назад
Сделал быстро, качественно и не дорого! Советую!!
Ответный отзыв
Олег- отличный заказчик, с которым приятно работать. Рекомендую!