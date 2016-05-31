Нужна уникальная статья которая будет соответствовать целевой странице. В статье нужно использовать название бренда. В статью необходимо добавить тематическое фото. Ссылка может быть размещена в любой части статьи. Главное условие, чтобы она органично смотрелась в статье. Статья должна быть ...