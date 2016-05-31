Интересует написание качественного информационного контента для продвижения в СМИ транспортной биржи . Тематика: рынок грузоперевозок Украина + международные. Язык украинский + русский. Статья должна иметь аналитический контекст отображать тренды или проблемы выбранной темы а также показывать ...
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 месяца назад
Опытный линкбилдер специализация многостраничные порталы, новостные сайты. Аудит текущей ситуации Разработка стратегии наращивания Поиск качественных доноров Размещение и контроль качестваЗавершенгод назад
Внимание разовый перечень конкретных работ!!! Старый оптимизированный сайт 12 лет, поверхностный анализ не подходит. Нужно глубоко все перебрать. Необходимо выполнить следующий перечень задач. 1. Собрать полное видимое семантическое ядро по тематике Грузоперевозки по России (грузовым наземным транспортом) ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна уникальная статья которая будет соответствовать целевой странице. В статье нужно использовать название бренда. В статью необходимо добавить тематическое фото. Ссылка может быть размещена в любой части статьи. Главное условие, чтобы она органично смотрелась в статье. Статья должна быть ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужно проработать запрос под Яндекс и Гугл регион Россия (все его варианты) по высокочастотным вхождениям. Затем распределить на посадочные страницы получившиеся запросы (кластеризовать).Закрыт6 лет назад
Необходимо провести аудит и сравнительный анализ однотипных страниц с сайтами конкурентов. Определить причины более низкого ранжирования и недостатки на исходной странице. Дать рекомендации по улучшению. Указать на недостатки и ошибки в коде.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
На основе метатегов (H1-H5) составить уникальные тексты для наполнения шаблонных страниц.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Оформить графикой уже готовые продающий текстовые письма согласно содержанию письма. Разработать шаблоны для разных типов писем. Письма должны открываться одинаково хорошо на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный). Более 100 писем. Первую партию 50 шт. нужно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Обязательное условие! Опыт работы с многостраничными проектами (порталы, интернетмагазины, СМИ) 1. Полный аудит сайта - ошибки кода - внешние факторы - внутренние факторы 2. Разработка стратегии продвижения география Россия. Основная поисковая система под продвижение Яндекс. 3. Регулярный оперативный анализ текущей ситуации ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
На основе разработанной структуры рассылки необходимо наполнить продающим содержанием и оформлением шаблоны писем для триггерной рассылки. Обязательный опыт работы с продающими рассылками. Примеры работ.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Регулярный оперативный анализ текущей ситуации анализ конверсий и позиция. Работа с Аналитиком, Метрикой, Вебмастерами. 2. Анализ конкурентов и их методов продвижения. 3. Постоянная работа с СЯ (сбор новых запросов, оптимизация существующего). 4. Распределение СЯ по страницам. 5. Построение оптимальной внутренней перелинковки. 6. Работа ...Закрыт8 лет назад
1. Регулярный оперативный анализ текущей ситуации анализ конверсий и позиция. Работа с Аналитиком, Метрикой, Вебмастерами. 2. Анализ конкурентов и их методов продвижения. 3. Постоянная работа с СЯ (сбор новых запросов, оптимизация существующего). 4. Распределение СЯ по страницам. 5. Построение оптимальной внутренней перелинковки. 6. Работа ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Проанализировать сайт и причины попадания под фильтр "Переоптимизация". Составить четкий и детальный перечень задач для вывода сайта из под фильтра.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует креативная презентация услуги с использованием фирменных цветов. Объем 5 слайдов (страниц). Есть наброски текста но хотелось бы развить идею визуально. Транспортная тематикаПрезентации1 исполнительЗавершен8 лет назад