degruz

Николай Дегруз degruz

 
45 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать статью

    Интересует написание качественного информационного контента для продвижения в СМИ транспортной биржи . Тематика: рынок грузоперевозок Украина + международные. Язык украинский + русский.  Статья должна иметь аналитический контекст отображать тренды или проблемы выбранной темы а также показывать ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Оптимизация и наращивание ссылочной массы

    Опытный линкбилдер специализация многостраничные порталы, новостные сайты. Аудит текущей ситуации Разработка стратегии наращивания Поиск качественных доноров Размещение и контроль качества

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разовый заказ для СЕО специалиста с большим опытом

    Внимание разовый перечень конкретных работ!!! Старый оптимизированный сайт 12 лет, поверхностный анализ не подходит. Нужно глубоко все перебрать.   Необходимо выполнить следующий перечень задач.  1. Собрать полное видимое семантическое ядро по тематике Грузоперевозки по России (грузовым наземным транспортом) ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать уникальную рекламную статью

    Нужна уникальная статья которая будет соответствовать целевой странице. В статье нужно использовать название бренда. В статью необходимо добавить тематическое фото. Ссылка может быть размещена в любой части статьи. Главное условие, чтобы она органично смотрелась в статье. Статья должна быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать семантическое ядро по высокочастотному запросу

    Нужно проработать запрос под Яндекс и Гугл регион Россия (все его варианты)  по высокочастотным вхождениям. Затем распределить на посадочные страницы получившиеся запросы (кластеризовать).

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести аудит однотипных страниц и дать СЕО рекомендации

    Необходимо провести аудит и сравнительный анализ однотипных страниц с сайтами конкурентов. Определить причины более низкого ранжирования и недостатки на исходной странице. Дать рекомендации по улучшению. Указать на недостатки и ошибки в коде.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивный html дизайн для е-mail рассылок

    Оформить графикой уже готовые продающий текстовые письма согласно содержанию письма. Разработать шаблоны для разных типов писем. Письма должны открываться одинаково хорошо на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный). Более 100 писем.  Первую партию 50 шт. нужно ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Опытный СЕО специалист на постоянной основе.

    Обязательное условие! Опыт работы с многостраничными проектами (порталы, интернетмагазины, СМИ)  1. Полный аудит сайта - ошибки кода - внешние факторы - внутренние факторы  2. Разработка стратегии продвижения география Россия.  Основная поисковая система под продвижение Яндекс. 3. Регулярный оперативный анализ текущей ситуации ...

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать шаблоны с адаптивным дизайном и продающими текстам.

    На основе разработанной структуры рассылки необходимо наполнить продающим содержанием и оформлением шаблоны писем для триггерной рассылки.  Обязательный опыт работы с продающими рассылками. Примеры работ.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • СЕО специалист на постоянной основе

    1.    Регулярный оперативный анализ текущей ситуации анализ конверсий и позиция. Работа с Аналитиком, Метрикой, Вебмастерами. 2.    Анализ конкурентов и их методов продвижения. 3.    Постоянная работа с СЯ (сбор новых запросов, оптимизация существующего). 4.    Распределение СЯ по страницам. 5.    Построение оптимальной внутренней перелинковки. 6.    Работа ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • СЕО специалист на постоянной основе (многостраничный портал 10 лет)

    1.    Регулярный оперативный анализ текущей ситуации анализ конверсий и позиция. Работа с Аналитиком, Метрикой, Вебмастерами. 2.    Анализ конкурентов и их методов продвижения. 3.    Постоянная работа с СЯ (сбор новых запросов, оптимизация существующего). 4.    Распределение СЯ по страницам. 5.    Построение оптимальной внутренней перелинковки. 6.    Работа ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Коммерческое предложение (Презентация)

    Интересует креативная презентация услуги с использованием фирменных цветов. Объем 5 слайдов (страниц).  Есть наброски текста но хотелось бы развить идею визуально.  Транспортная тематика

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
год назад
Оптимизация и наращивание ссылочной массы
Рекомендую Николая как ответственного заказчика. Все условия работы соблюдены.
Своевременное выполнение поставленной задачи.
Ответный отзыв
OlgaAbramovskaya
Ольга 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Наполнить уникальным текстом шаблонные страницы
Всё замечательно. Задача была поставлено четко и понятно. Работа оплачена своевременно. Рекомендую Николая как заказчика.
Быстро и качественно. Рекомендую Ольгу как копирайтера.
Ответный отзыв
Sampre
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Адаптивный html дизайн для е-mail рассылок
Рекомендую Николая как заказчика. 10/10 Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
Очень ответственный исполнитель. Всегда на связи. Быстро и качественно делает работу.
Ответный отзыв
komakubz1924
Анна 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Коммерческое предложение (Презентация)
Была рада сотрудничеству. Оправданные правки, хорошая коммуникация и своевременная оплата.
Работа выполнена качественно и в срок согласно ТЗ. Ответсвенный и профессиональный исполнитель.
Ответный отзыв