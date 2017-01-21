Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 768px до 2560px. Кроме того нужна мобильная версия рассчитанная на ширину экрана от 320px до 768px, либо сделать верстку адаптивной так же ...
Установить шаблон на magento
Требуется установить шаблон на magento по инструкции.
Инструкции и файлы шаблона с настроенным хостингом предоставляю.
Заявки фрилансеров
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