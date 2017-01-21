Установить шаблон на magento

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки163 просмотра

Требуется установить шаблон на magento по инструкции.

Инструкции и файлы шаблона с настроенным хостингом предоставляю.

Демо: http://plazathemes.com/demo/grand/english1/

Magento
8 лет назад
nack
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров