Сайты под ключ (wordpress theme Avada)
Здравствуйте, меня зовут Валерий, я специализируюсь на разработке сайтов с cms wordpress на шаблоне AVADA.
У меня имеется обширный опыт в разработке и создании лендингов (landing page), интернет магазинов (woocommerce), сайтов визиток, новостных порталов, блогов, и многое другое.
Шаблон адаптирован под все виды устройств!
На счету более сотни готовых проектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт "под ключ" клининговые услуги353 просмотра
- Система спутникового мониторинга308 просмотров
- Обзор китайских магазинов317 просмотров
- Сайт под ключ "Multi-language sales support"306 просмотров
- Сайт под ключ "Все о моде"233 просмотра
- Сайт под ключ "Таможенное оформление"197 просмотров
- Сайт под ключ "Студия по разработке сайтов"200 просмотров
- Лендинг по продаже коттеджа247 просмотров
- Лендинг туалет для животных182 просмотра
- Лендинг мастер на час249 просмотров
- Лендинг фильмы онлайн221 просмотр
- Лендинг для хироманта194 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Хочу поблагодарить Валерия Геннадьевича за интересную и плодотворную работу над нашим сайтом. Работа выполнена в сроки, все пожелания учтены. Отличный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Выражаю благодарность Кириллу за заказ. Хочу отметить, что Кирилл это не просто заказчик, в первую очередь это вежливый и грамотный человек который точно знает, что ему нужно. Желаю всем таких работодателей, которые могут с первого раза определиться, что им надо и донести это до исполнителя. Спасибо Вам Кирилл за проявленный интерес ко мне как к специалисту, было очень приятно с Вами работать, с удовольствием буду с Вами сотрудничать! Рекомендую как заказчика.
$100
10 баллов
9 лет назад
Заказ сайта включал в себя нахождение интересного домена, построения дизайна и совместные наработки по улучшению сайта. Со всеми задачами, считаю, что исполнитель справился на отлично, примером этого может послужить сайт по адресу: www.casinoludo.com
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата.
$1
10 баллов
9 лет назад
Очень быстро и качественно выполнил нужное мне решение проблемы. Спасибо!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Приятное сотрудничество.
$375
10 баллов
11 лет назад
Выражаем благодарность за качественную работу. Были учтены все наши пожелания, ролик вышел просто супер. Рекомендую как надежного исполнителя и профессионала.
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$30
10 баллов
11 лет назад
Задание было выполнено оперативно, все пункты, даже больше моих ожиданий, были исполнены. Безспорно рекомендую к сотрудничеству! А.А.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга