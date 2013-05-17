valeraslv

Валерий valeraslv

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сайты под ключ (wordpress theme Avada)

Здравствуйте, меня зовут Валерий, я специализируюсь на разработке сайтов с cms wordpress на шаблоне AVADA.

У меня имеется обширный опыт в разработке и создании лендингов (landing page), интернет магазинов (woocommerce), сайтов визиток, новостных порталов, блогов, и многое другое.

Шаблон адаптирован под все виды устройств!

На счету более сотни готовых проектов.

WordPressWooCommerce
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Kess8
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Нужно создать aналог сайта
Хочу поблагодарить Валерия Геннадьевича за интересную и плодотворную работу над нашим сайтом. Работа выполнена в сроки, все пожелания учтены. Отличный специалист, рекомендую.
Выражаю благодарность Кириллу за заказ. Хочу отметить, что Кирилл это не просто заказчик, в первую очередь это вежливый и грамотный человек который точно знает, что ему нужно. Желаю всем таких работодателей, которые могут с первого раза определиться, что им надо и донести это до исполнителя. Спасибо Вам Кирилл за проявленный интерес ко мне как к специалисту, было очень приятно с Вами работать, с удовольствием буду с Вами сотрудничать! Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
rokzon89
Руслан 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сайт о казино онлайн под ключ
Заказ сайта включал в себя нахождение интересного домена, построения дизайна и совместные наработки по улучшению сайта. Со всеми задачами, считаю, что исполнитель справился на отлично, примером этого может послужить сайт по адресу: www.casinoludo.com
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
kozlovanton
Антон 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-2)
$1
10 баллов
9 лет назад
Резиновые таблицы на сайте
Очень быстро и качественно выполнил нужное мне решение проблемы. Спасибо!
Четко поставленная задача. Приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
lady-black
Юлия 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$375
10 баллов
11 лет назад
Нужно создать классный видеоролик
Выражаем благодарность за качественную работу. Были учтены все наши пожелания, ролик вышел просто супер. Рекомендую как надежного исполнителя и профессионала.
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Упростить систему заказа на woocommerce wordpress
Задание было выполнено оперативно, все пункты, даже больше моих ожиданий, были исполнены. Безспорно рекомендую к сотрудничеству! А.А.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга