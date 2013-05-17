Выражаю благодарность Кириллу за заказ. Хочу отметить, что Кирилл это не просто заказчик, в первую очередь это вежливый и грамотный человек который точно знает, что ему нужно. Желаю всем таких работодателей, которые могут с первого раза определиться, что им надо и донести это до исполнителя. Спасибо Вам Кирилл за проявленный интерес ко мне как к специалисту, было очень приятно с Вами работать, с удовольствием буду с Вами сотрудничать! Рекомендую как заказчика.