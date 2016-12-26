Launcher for windows

Всем привет.

Требуется лаунчер для windows для запуска в нем заблокированных РСКН сайтов со встроеным VPN.

В лаунчере будут вставляться реферальные ссылки, а так же, чтобы непосредственно в нем же они и открывались (как браузер)

Соответственно, чтобы контентом управлять могли только мы, никто и никак не мог заменить ссылки.

Решить проблему с нагрузкой на сервер, впн и тд, для большого потока посетителей.

Хотим использовать эту админ панель http://keenthemes.com/preview/metronic/ как для админки, так и для пользователя, оставить визуальную часть, и тд.

Хочу услышать ваши решения, цены, сроки и т.д. Описание минимальное, оценивайте только его, по всем доработкам и нуждам обсцждать будем с кандидатами.

Прикрепил изображение для понимания, чего мы примерно хотим.