Есть программа под Windows. Запускаясь. требует два разных пароля (один для USB ключа). После ввода, появляется возможность поиска информации. Поиск работает обычным образом: данные формы поиска отправляются на удалённый сервер, ответ приходит ...
Launcher for windows
Всем привет.
Требуется лаунчер для windows для запуска в нем заблокированных РСКН сайтов со встроеным VPN.
В лаунчере будут вставляться реферальные ссылки, а так же, чтобы непосредственно в нем же они и открывались (как браузер)
Соответственно, чтобы контентом управлять могли только мы, никто и никак не мог заменить ссылки.
Решить проблему с нагрузкой на сервер, впн и тд, для большого потока посетителей.
Хотим использовать эту админ панель http://keenthemes.com/preview/metronic/ как для админки, так и для пользователя, оставить визуальную часть, и тд.
Хочу услышать ваши решения, цены, сроки и т.д. Описание минимальное, оценивайте только его, по всем доработкам и нуждам обсцждать будем с кандидатами.
Прикрепил изображение для понимания, чего мы примерно хотим.
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