Написание проекта на С++ OpenGL

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен4 заявки193 просмотра

Цена - договорная. Обсуждаем в процессе.

У вас должен быть хоть какой-то реальный опыт и примеры работ в Opengl.

Пишите пожалуйста или здесь или в скайп 

Работа достаточно срочная, объем вполне приличный. С финансами проблем не будет.

Готов через гаранта/договор. Все прозрачно.

8 лет назад
nalarionov
Никита 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Areredify
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$50
10 дней
Человек выполнил работу отлично. Задача была сделать проект С++ OpenGL. Все было в сроки чуть с задержками - не страшно. Все просьбы были выполнены. Советую :)
Очень приятный заказчик, быстро отвечает, адекватное ТЗ, с оплатой не тянет, будем по возможности работать дальше.

Заявки фрилансеров

Areredify
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
8 лет назад