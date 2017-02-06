Написание проекта на С++ OpenGL

Цена - договорная. Обсуждаем в процессе.

У вас должен быть хоть какой-то реальный опыт и примеры работ в Opengl.

Пишите пожалуйста или здесь или в скайп

Работа достаточно срочная, объем вполне приличный. С финансами проблем не будет.

Готов через гаранта/договор. Все прозрачно.