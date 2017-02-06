Здравствуйте! Вводные: Платформа: Java SE 8. Целевые ОС: Linux, MS Windows. Требуется разработать библиотеку классов для работы с контрольно-кассовыми машинами компаний "Штрих-М" и "Атол" в режимах ...
Написание проекта на С++ OpenGL
Цена - договорная. Обсуждаем в процессе.
У вас должен быть хоть какой-то реальный опыт и примеры работ в Opengl.
Пишите пожалуйста или здесь или в скайп
Работа достаточно срочная, объем вполне приличный. С финансами проблем не будет.
Готов через гаранта/договор. Все прозрачно.
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