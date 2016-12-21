Утилита на Java

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Нужно написать очень простую утилиту на Java + конфигурационный txt (cfg).

Утилита должна запускать chromedriver и переходить на определенный сайт. Там пользователь должен будет авторизоваться и закрыть окно браузера. После закрытия утилита должна выкидывать месседж бокс с вопросом: "Отправить данные на сервер?".

При положительном ответе - выбираем по регулярке нужные куки, соединяемся по ftp и отправляем куки в каталог на сервере.

После чего выводим месседж бокс с информацией о том, что "Данные отправлены" или "Произошла ошибка".

Все настройки (ftp, регулярка, адрес сайта) должны браться из cfg-файла, сборщик Maven.

Java
8 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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