Дополнить Bash скрипт

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Закрыт1 заявка129 просмотров

сть баш скрипт который лепит картинки по очереди между собой, но он лепит колаж из двух частей, а надо чтоб лепил из трех разных файлов

тройной колаж.

Пишите сразу цену пожалуйста

8 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад

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