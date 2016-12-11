Визуальное изменение хар-ик ПК

Мне нужно создать скрипт, программу с автозапуском, который будет автоматически менять разделы перечисленные ниже, можете предложить свои варианты только по делу!

свойства компьютера:

- модель компьютера

-Процессор (чтобы можно было менять 2 числа Например Intel Cora 2 duo 4.7ghz 1.8ghz, по умолчанию получается изменить только 1 значение, нужно 2)

- Установленная память (ОЗУ)

Диспетчер устройств:

-Процессоры (Изменить их кол-во)

Мой компьютер:

-Объем жесткого диска

Bios (желательно, но не обязательно)

Проблема возникла В смене второго показателя Проца, в количествах потока в диспетчере устройств, проблема с ОЗУ и в Жестких дисках.