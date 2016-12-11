Необходимо произвести интеграцию и настройку RetailCRM. Сайт на CMS Opencart: интеграцию с сайтом, почтойслужбами доставкис google Analiticsc телефониейтриггеры1С
Визуальное изменение хар-ик ПК
Мне нужно создать скрипт, программу с автозапуском, который будет автоматически менять разделы перечисленные ниже, можете предложить свои варианты только по делу!
свойства компьютера:
- модель компьютера
-Процессор (чтобы можно было менять 2 числа Например Intel Cora 2 duo 4.7ghz 1.8ghz, по умолчанию получается изменить только 1 значение, нужно 2)
- Установленная память (ОЗУ)
Диспетчер устройств:
-Процессоры (Изменить их кол-во)
Мой компьютер:
-Объем жесткого диска
Bios (желательно, но не обязательно)
Проблема возникла В смене второго показателя Проца, в количествах потока в диспетчере устройств, проблема с ОЗУ и в Жестких дисках.
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