Программист С++
OpenCV. Распознавание образов.
С помощью библиотеки OpenCV необходимо написать программу выделения объектов на видео.
Камера имеет статичное положение.
Необходимо среди объектов определить человека и определить цвет его одежды.
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