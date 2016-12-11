OpenCV. Распознавание образов.

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Закрыт1 заявка153 просмотра

С помощью библиотеки OpenCV необходимо написать программу выделения объектов на видео.

Камера имеет статичное положение.

Необходимо среди объектов определить человека и определить цвет его одежды. 

OpenCV
8 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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