Perl программист

Небольшая доработка функционала связки freeradius-sql-easyhotspot. Нужно реализовать функцию начала отсчета срока валидности препейд ваучера с момента первого логина пользователя. Фунции аккаунтинга NAS не поддерживает. В моем случае информацию о первом логине можно получить только по факту привязки логина к мак адресу. Функция реализована на PERL. Можно ли как-то связать привязку к мак и начало отсчета срока валидности?