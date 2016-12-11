Perl программист

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Небольшая доработка функционала связки freeradius-sql-easyhotspot. Нужно реализовать функцию начала отсчета срока валидности препейд ваучера с момента первого логина пользователя. Фунции аккаунтинга NAS не поддерживает. В моем случае информацию о первом логине можно получить только по факту привязки логина к мак адресу. Функция реализована на PERL. Можно ли как-то связать привязку к мак и начало отсчета срока валидности? 

SQL
8 лет назад
dima240776
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров