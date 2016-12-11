Написать с нуля подобие социальной сети в усеченном формате. При заявке указывайте что будете использовать и какой примерно бюджет на подобного рода проекты + Ваше портфолио соцсетей и месенджеров.

Примерное ТЗ в приложении. Ознакомьтесь, подробней, пожалуйста. Если будут вопросы- спрашивайте.