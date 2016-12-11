Требуется срочно, написать программу на С++ Opengl.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки188 просмотров

Цена - договорная. Обсуждаем в процессе.

У вас должен быть хоть какой-то реальный опыт и примеры работ в Opengl.

Пишите пожалуйста или здесь или в скайп 

Работа достаточно срочная, объем вполне приличный. С финансами проблем не будет.

Готов через гаранта/договор. Все прозрачно.

8 лет назад
nalarionov
Никита 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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