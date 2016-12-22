Java. Разработка библиотеки

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Здравствуйте!

Вводные:

Платформа: Java SE 8.

Целевые ОС: Linux, MS Windows.

Требуется разработать библиотеку классов для работы с контрольно-кассовыми

машинами компаний "Штрих-М" и "Атол" в режимах обычного

принтера  и фискального регистратора.

Желательно наличие опыта работы с JavaPOS и RxTx.

Друзья, при готовности разработать библиотеку, просим указывать не "я умею делать классные сайты", а задавать конкретные вопросы по реализации.

Так же прошу привести минимальное текстовое описание, что Вы делали или реализуете в этой области.

Regards!

JavaLinux
8 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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