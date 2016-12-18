Язык программирования META в контексте LaTeX

Задача: необходимо написать научный текст на тему "Язык программирования META". Характер текста ознакомительный.

Текст должен учитывать сущность, эволюцию, современное положение и главное -- отразить связь с LaTeX.

Требования к исполнителю: грамотный, желательно опытный и компетентный человек, владеющий и имеющий все представления о настольной типографической системе TeX и ее макрорасширении LaTeX. Особенно приветствуются исполнители, имевшие дело с написание научных работ.