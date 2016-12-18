Язык программирования META в контексте LaTeX

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Задача: необходимо написать научный текст на тему "Язык программирования META". Характер текста ознакомительный. 

Текст должен учитывать сущность, эволюцию, современное положение и главное -- отразить связь с LaTeX.

Требования к исполнителю: грамотный, желательно опытный и компетентный человек, владеющий и имеющий все представления о настольной типографической системе TeX и ее макрорасширении LaTeX. Особенно приветствуются исполнители, имевшие дело с написание научных работ.

Требования к контенту и уникальности: текст должен быть написан сухим, выверенным и академически строгим языком с соблюдением соответствующей терминологии, но без излишнего пафоса и бессмысленных нагромождений высокопарных слов -- как пишется настоящий грамотный научный текст. Уникальность -- не меньше 95% по text.ru и advego.ru.

8 лет назад
zikkurat1
Виктор 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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