Исследование системы клавиатура-пользователь-экран в Linux

После того как происходит нажатие клавиши или комбинации клавиш, от контроллера клавиатуры информация каким-то образом приходит к текущему приложению и выводится на экран. Нужно провести исследование и задокументировать как само исследование, так и его результаты - модель системы клавиатура-пользователь-экран. При этом нужно приводить примеры команд с выводом (если они будут использоваться), картинки и диаграммы, поясняющие действия.

Нужно описать какие контроллеры, шины, драйвера, подсистемы ядра Linux (версия ядра 4.8.x), приложения и библиотеки используются (Xorg). Как информация доходит до процессора, что он делает и т.д. Нужно описание всего пути: от уровня железа к уровню софта и наоборот - от софта к железу. Принимают ли при этом участие evdev, XCB, файлы устройств, база termcap и если да, то какое и как (что конкретно делает каждый компонент, за что отвечает и как взаимодействует с другими компонентами). Список приложений для данного исследования: tmux, vim, emacs, urxvt, режимы приложений: консольный и графический.

Вопросы на которые должно отвечать исследование:

1) Через какие элементы проходит путь от пользователя к экрану монитора. Какова роль каждого элемента и как он взаимодействует с другими элементами.

2) Почему может не работать какое-либо сочетание клавиш в конкретной программе текстового режима, какие компоненты нужно настроить, чтобы оно заработало.

3) Почему может не работать какое-либо сочетание клавиш в конкретной программе графического режима, какие компоненты нужно настроить, чтобы оно заработало.

Целевой дистрибутив: Arch Linux, менеджер окон: XMonad, но описание, скорее всего, должно работать и для других дистрибутивов и менеджеров окон.

Формат файла исследования: doc (Word и клоны)

Требования к результату: точность, актуальность, аккуратность.