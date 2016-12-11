Программист С++
Исследование системы клавиатура-пользователь-экран в Linux
После того как происходит нажатие клавиши или комбинации клавиш, от контроллера клавиатуры информация каким-то образом приходит к текущему приложению и выводится на экран. Нужно провести исследование и задокументировать как само исследование, так и его результаты - модель системы клавиатура-пользователь-экран. При этом нужно приводить примеры команд с выводом (если они будут использоваться), картинки и диаграммы, поясняющие действия.
Нужно описать какие контроллеры, шины, драйвера, подсистемы ядра Linux (версия ядра 4.8.x), приложения и библиотеки используются (Xorg). Как информация доходит до процессора, что он делает и т.д. Нужно описание всего пути: от уровня железа к уровню софта и наоборот - от софта к железу. Принимают ли при этом участие evdev, XCB, файлы устройств, база termcap и если да, то какое и как (что конкретно делает каждый компонент, за что отвечает и как взаимодействует с другими компонентами). Список приложений для данного исследования: tmux, vim, emacs, urxvt, режимы приложений: консольный и графический.
Вопросы на которые должно отвечать исследование:
1) Через какие элементы проходит путь от пользователя к экрану монитора. Какова роль каждого элемента и как он взаимодействует с другими элементами.
2) Почему может не работать какое-либо сочетание клавиш в конкретной программе текстового режима, какие компоненты нужно настроить, чтобы оно заработало.
3) Почему может не работать какое-либо сочетание клавиш в конкретной программе графического режима, какие компоненты нужно настроить, чтобы оно заработало.
Целевой дистрибутив: Arch Linux, менеджер окон: XMonad, но описание, скорее всего, должно работать и для других дистрибутивов и менеджеров окон.
Формат файла исследования: doc (Word и клоны)
Требования к результату: точность, актуальность, аккуратность.
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