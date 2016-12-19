Спрограммировать карту для сайта Агентства Недвижимости

Здравствуйте,

нужно спрограммировать карту для АН. Она должна быть такой же как здесь https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kvartiry

Для каждого типа объекта, должна показываться своя карта (Квартира, новостройка, дом, коммерческая недвижимость). Ищем думающего программиста, который предусмотрит все нюансы. Макет раздела во вложении.

Жду ваши цены и сроки.