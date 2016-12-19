Спрограммировать карту для сайта Агентства Недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Здравствуйте,

нужно спрограммировать карту для АН. Она должна быть такой же как здесь  https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kvartiry

Для каждого типа объекта, должна показываться своя карта (Квартира, новостройка, дом, коммерческая недвижимость). Ищем думающего программиста, который предусмотрит все нюансы. Макет раздела во вложении.

Жду ваши цены и сроки.

8 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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