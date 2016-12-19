Программист С++
Спрограммировать карту для сайта Агентства Недвижимости
Здравствуйте,
нужно спрограммировать карту для АН. Она должна быть такой же как здесь https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kvartiry
Для каждого типа объекта, должна показываться своя карта (Квартира, новостройка, дом, коммерческая недвижимость). Ищем думающего программиста, который предусмотрит все нюансы. Макет раздела во вложении.
Жду ваши цены и сроки.
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