Прием купюр с помощью Cashcode SM на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок201 просмотр

Нужен проект, в котором при нажатии на одну кнопку начинается прием купюр, подсчет суммы. При нажатии на вторую кнопку прием прекращается.

8 лет назад
Urezzz
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров