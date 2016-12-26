Исправить ошибки в интернет-магазине/OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

- Виправити помилку, бо швидко заповнюється журнал помилок (або відновити останню стабільну версію зі збереженням інформаці про замовлення).

- Не надсилається e-mail при замовленні

- Внести правки в декілька текстів.

Opencart
8 лет назад
kylymar
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров