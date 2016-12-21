Настройка оборудования mikrotik

Требуется в настроенной готовой системе (FreeRadius+Mikrotik) с помощью логов на самом микротике определить проблему и ее решение. По текущим логам в mikrotike ошибка показывается без расшифровки и обобщенно. Требуется расшифровать логи и докопаться до истины. Задача может быть выполнена только опытным специалистом по mikrotikam.