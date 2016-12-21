Ищем программиста С# для заливки приложения на виртуальный сервер
Настройка оборудования mikrotik
Требуется в настроенной готовой системе (FreeRadius+Mikrotik) с помощью логов на самом микротике определить проблему и ее решение. По текущим логам в mikrotike ошибка показывается без расшифровки и обобщенно. Требуется расшифровать логи и докопаться до истины. Задача может быть выполнена только опытным специалистом по mikrotikam.
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