Необходим сервис по автоматизации передачи данных из лабораторной информационной системы в медицинскую информационную систему.
[C (Linux)] Многопоточная отправка запросов под Linux
Здравствуйте.
Необходимо на С написать небольшой скрипт.
1. Многопоточность = 1000 потоков (разумеется асинхрона)
2. Программа из файла keys.txt берет строку и отправляет на сайт site.com эту строку POST-запросом.
3. Анализирует ответ сервера, и если будет найдена строка
We found the article, то сохраняем в файл строчку yes.txt, в противном случае - no.txt
Данный скрипт будет запущен на ubuntu 16.04
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