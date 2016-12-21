[C (Linux)] Многопоточная отправка запросов под Linux

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Здравствуйте.

Необходимо на С написать небольшой скрипт.

1. Многопоточность = 1000 потоков (разумеется асинхрона)

2. Программа из файла keys.txt берет строку и отправляет на сайт site.com эту строку POST-запросом.

3. Анализирует ответ сервера, и если будет найдена строка

We found the article

, то сохраняем в файл строчку yes.txt, в противном случае - no.txt

Данный скрипт будет запущен на ubuntu 16.04

LinuxUbuntu
8 лет назад
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