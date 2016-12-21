Сервис по импорту данных в медицинскую информационную систему.

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Закрыт10 заявок168 просмотров

Необходим сервис по автоматизации передачи данных из лабораторной информационной системы в медицинскую информационную систему.

8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров