Настроить раздачу интернета Yota на 2 компьютера

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Есть 2 компьютера (Win 7 Pro). 

К одному подключен модем Yota по USB. 

Надо настроить раздачу интернета на второй компьютер по локальной сети

8 лет назад
andrey102
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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