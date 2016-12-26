Граббинг десктопной программы

Есть программа под Windows. Запускаясь. требует два разных пароля (один для USB ключа). После ввода, появляется возможность поиска информации.

Поиск работает обычным образом: данные формы поиска отправляются на удалённый сервер, ответ приходит в зашифрованном виде, программа его расшифровывает и отображает в интерфейсе.

Пароли есть. Программу предоставить не можем, т.к.она привязана к ПК. Можем предоставить доступ к компьютеру через TeamViewer.

Необходимо либо узнать полностью протокол передачи данных от клиента к серверу и разработать приложение, которое будет, используя этот протокол получать данные, для конкретных поисковых запросов (полученных из файла / сети / стандартного ввода, определимся).

Либо, разработать приложение, которое сможет подключать свой код в код исходной программы, и, используя внутренние методы этой программы, получать необходимые данные (см. выше).