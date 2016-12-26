Есть 2 компьютера (Win 7 Pro). К одному подключен модем Yota по USB. Надо настроить раздачу интернета на второй компьютер по локальной сети
Граббинг десктопной программы
Есть программа под Windows. Запускаясь. требует два разных пароля (один для USB ключа). После ввода, появляется возможность поиска информации.
Поиск работает обычным образом: данные формы поиска отправляются на удалённый сервер, ответ приходит в зашифрованном виде, программа его расшифровывает и отображает в интерфейсе.
Пароли есть. Программу предоставить не можем, т.к.она привязана к ПК. Можем предоставить доступ к компьютеру через TeamViewer.
Необходимо либо узнать полностью протокол передачи данных от клиента к серверу и разработать приложение, которое будет, используя этот протокол получать данные, для конкретных поисковых запросов (полученных из файла / сети / стандартного ввода, определимся).
Либо, разработать приложение, которое сможет подключать свой код в код исходной программы, и, используя внутренние методы этой программы, получать необходимые данные (см. выше).
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