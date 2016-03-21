Скрипт ClickUnder

Здравствуйте, интересует скрипт кликандера с некоторыми условиями, суть такова:

Должен оборачивать iframe

Срабатывать должен по времени но после того, как произойдет какое то действие (к примеру он на странице щелкнул, что-то и тут же должен начаться отсчет времени) и открываться должна вкладка новая с нашей ссылкой.

Код этого iframe с кликандером будут брать другие люди, соответственно, все должно запускаться с нашего сайта у них на сайте, а так же, чтобы просто так не смогли удалить эту часть кода, и вставить без него.

Должно быть ограничение на 1 пользователя, по куки или по ip (если это возможно) с заданным интервалом, на открытие новой вкладки.

P.S. Сам код можно взять в интернете, их полно, но переработать под мои требования. (к примеру: http://youon.ru/Web/PHP-MySQL-Java/sozdanie-svoego-klikandera-svoj-clickunder-na-javascript)

Выразил мысль как смог) Более подробно обсужу с кандидатом.