Добрый день, У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю). ...
Скрипт ClickUnder
Здравствуйте, интересует скрипт кликандера с некоторыми условиями, суть такова:
Должен оборачивать iframe
Срабатывать должен по времени но после того, как произойдет какое то действие (к примеру он на странице щелкнул, что-то и тут же должен начаться отсчет времени) и открываться должна вкладка новая с нашей ссылкой.
Код этого iframe с кликандером будут брать другие люди, соответственно, все должно запускаться с нашего сайта у них на сайте, а так же, чтобы просто так не смогли удалить эту часть кода, и вставить без него.
Должно быть ограничение на 1 пользователя, по куки или по ip (если это возможно) с заданным интервалом, на открытие новой вкладки.
P.S. Сам код можно взять в интернете, их полно, но переработать под мои требования. (к примеру: http://youon.ru/Web/PHP-MySQL-Java/sozdanie-svoego-klikandera-svoj-clickunder-na-javascript)
Выразил мысль как смог) Более подробно обсужу с кандидатом.
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