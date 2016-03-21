Скрипт для API ВКонтакте

$6
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Закрыт2 заявки109 просмотров

Добавить в скрипт 2 функции:

1. Автоматически выходить из БЕСЕД, затем их удалять. Остальные сообщения должны сохраняться.

2. Автоматически отписываться от удалившихся друзей. Подписки на паблики должны сохраняться.

P.S. Скрипт работает с сервера на крон через api(standalone приложение).

9 лет назад
dias999
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров