Добрый день, У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю). ...
Настроить выгрузку товаров с купонами на сайт WPress
Настроить выгрузку товара и купонов из СРА Admitad на сайт WordPress:
плагин WooComers установлен и фильтр тоже.
Импортировать нужно используя сервис adimport.ru/faq.php
Заголовки и описание товаров должны быть уникализированы, картинки все по одному размеру.
В карточках товара должны отражаться соответствующие купоны на скидку.
Заявки фрилансеров
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