Настроить выгрузку товаров с купонами на сайт WPress

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Настроить выгрузку товара и купонов из СРА Admitad на сайт WordPress:

плагин WooComers установлен и фильтр тоже.

Импортировать нужно используя сервис adimport.ru/faq.php

Заголовки и описание товаров должны быть уникализированы, картинки все по одному размеру.

В карточках товара должны отражаться соответствующие купоны на скидку.

WordPress
9 лет назад
ramil1976
Рамиль 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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