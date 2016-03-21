Разработка PHP сервиса на Codeigniter или YII

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок211 просмотров

Разработка сервиса как onlinesim.ru . Дизайн с нас, полное ТЗ я распишу каждому желающему. Технические вопросы с взаимодействием с номерами телефонов тоже на нас

CodeIgniterPHPYii
9 лет назад
devcomp
Ренат 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров