Ищу хорошего специалиста по битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Задачи:ускорение скорости работы сайта. Доработка фильтра - сделать его динамичным. Несколько поправок по верстке, например добавить карту в нужное место,заменить или передвинуть элементы.

9 лет назад
villyvilly
Александр 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров