Создание сайта на wordpress (подгон шаблона к потребностям)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Добрый день, 

У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a  http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ 

Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ.  (пристегиваю). 

Чего нет в ТЗ, но хотим сделать, это создать Price List адаптивный к IP адресам. Если приходит клиент из России то отображается ценник в Рублях и по стоимости меньше нежели стандартный. 

Спасибо, 

Ждем предложении и возможные сроки исполнения. 

WordPress
9 лет назад
Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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