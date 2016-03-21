Создание сайта на wordpress (подгон шаблона к потребностям)

Добрый день,

У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/

Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю).

Чего нет в ТЗ, но хотим сделать, это создать Price List адаптивный к IP адресам. Если приходит клиент из России то отображается ценник в Рублях и по стоимости меньше нежели стандартный.

Спасибо,

Ждем предложении и возможные сроки исполнения.