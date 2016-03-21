Сделать мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок125 просмотров

Здравствуйте

Необходимо сделать мобильную версию сайта. Подробнее в скайп

9 лет назад
borodinwebxp
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров