Написать простенькую Java программу, которая через web будет обращаться к бд. В бд 1 таблица. Более детально уже при личной переписке.
Сделать мобильную версию сайта
Здравствуйте
Необходимо сделать мобильную версию сайта. Подробнее в скайп
Заявки фрилансеров
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