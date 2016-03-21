Добрый день, У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю). ...
Парсер данных для сайта/БД - каталог фирм и организаций Украины
Есть сайт - каталог фирм и организаций Украины. С уже сформированной структурой БД.
Нужно наполнить.
Т.е. нужен парсер, какой-либо наиболее полной базы фирм и организаций Украины. Обязательно с телефонами и адресами. По-возможности с lon и lat координатами.
Два важных момента:
1. С вашей стороны должен быть произведён мэппинг категорий и городов с источника на целевой формат. Списки "idcity категория" вы получите.
2. Данные должны быть уже в *.sql-Импорт формате по полям заданных полей/таблиц (уже с "родными" для БД idcity и idcat).
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