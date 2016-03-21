Парсер данных для сайта/БД - каталог фирм и организаций Украины

Есть сайт - каталог фирм и организаций Украины. С уже сформированной структурой БД.

Нужно наполнить.

Т.е. нужен парсер, какой-либо наиболее полной базы фирм и организаций Украины. Обязательно с телефонами и адресами. По-возможности с lon и lat координатами.

Два важных момента:

1. С вашей стороны должен быть произведён мэппинг категорий и городов с источника на целевой формат. Списки "idcity категория" вы получите.

2. Данные должны быть уже в *.sql-Импорт формате по полям заданных полей/таблиц (уже с "родными" для БД idcity и idcat).