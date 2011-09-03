Есть сайт - каталог фирм и организаций Украины. С уже сформированной структурой БД. Нужно наполнить. Т.е. нужен парсер, какой-либо наиболее полной базы фирм и организаций Украины. Обязательно с телефонами и адресами. По-возможности с lon и lat ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Толковое! Сайт/ресурс имеет уже вес и трафк в Казахстане. Нужен дальнейший толчок. Без бестолкового (посредничества) покупки ссылок в биржах. Без бестолкового пузыря SMM Ожидаем знание веб-рынка в KZ-зоне и дельный предложений (сотрудничества).Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен логотип для нового сервиса: o-vk.ru | проверь теорию шести рукопожатий В логотипе должна отображаться идея сервиса, также должно быть вписано/обыграно o-vk.ru (o-vk) Логотип должен быть по возможности простым и узнаваемым также и на фавиконе для сайта (без ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен менеджер, который возьмёт на себя организацию и контроль по теме комментирования ВКонтакте и репостам в ВКонтакте. Очень желательно: опыт, наработки, базы, знание сервисов по этому направлению. Пожалуйста, ждём Ваши предложения с ЦЕНАМИ.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
разместить 2000 (и больше) об. вручную по доскам, оплата невысокая, об'ёмы большие, платим WMR честно и в срок. Неплохой суммарный заработок сможете нагнать себе большим количеством размещённых объявлений. Базу сайтов/досок можете использовать свою или можем дать ...Прочее8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Для чего нужно: конкурс прикольных фото. Пользователи подают прикольные фото. Эти фото участвуют в конкурсе/рейтинге. Одним из факторов рейтинга являются голоса из соц. сетей. Требования: в виде подключаемого модуля - (очень желательно perl), защита от накруток ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
... и для других проектов. Требования: - администрирование/модерирование объявлений - саппорт пользователей - написание текстов (с предварительным выбором ключей по заданным критериям) - наполнение контентом других проектов (WP) - ведение проектов в биржах/агрегаторах - толковость, нелень, добросовестность Оплата в WMR, честно и в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищем дизайнера/верстальщика для "доводки до ума" интерфейса партнёрской программы(информер объявлений) сети сайтов объявлений SLANET: http://slanet.ru http://slanet.by http://slanet.com.ua http://slanet.kz Что есть: Движок(админка) информера объявлений: http://slanet.ru/feedbuilder?action=gen Пример информера объявлений на стороннем сайте: http://turist.by/minsk/rabota Первоначальная цель: "оформить" и запустить партнёрскую программу по размещению информера объявлений на сторонних ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищем координатора или команду для обслуживания партнёрской программы(информер объявлений) сети сайтов объявлений SLANET: http://slanet.ru http://slanet.by http://slanet.com.ua http://slanet.kz Что есть: Движок(админка) информера объявлений: http://slanet.ru/feedbuilder?action=gen Пример информера объявлений на стороннем сайте: http://turist.by/minsk/rabota Первоначальная цель: "оформить" и запустить партнёрскую программу по размещению информера объявлений на сторонних сайтах, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Написание статей для сайтов сети "SLANET - частные и коммерческие объявления": http://slanet.by Нужны статьи(контент), "СЕО-отточенный" под конкретные рубрики SLANET и по темам сайтов на которых они будут размещаться. От нас: - список сайтов, на которых будут размещаться ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна начальное продвижение сайтов региональных досок объявлений - http://slanet.kz - Казахстан - http://slanet.com.ua - Украина Занесение в различные каталоги, рейтинги, форумы, блоги и т.д. Также и платное на качественные рессурсы. Нужна качественная, добросовестная и ручная работа. Автопрогон в "миллион" ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем толкового "универсала" под проект интерактивной онлайн-карты на основе OSM с активным использованием в веб-приложении AJAX-Framework'a ExtJS и использующего для программирования perl За разумную цену может быть и небольшая команда "почти универсалов", в сумме выдающую ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Написание контента для сайтов сети "SLANET - частные и коммерческие объявления": slanet.ru slanet.by Нужны статьи(контент), "СЕО-отточенный" под конкретные рубрики. Примеры здесь: 1. http://slanet.ru/kids/kolyaski/~114/ (смотри справа) => http://slanet.ru/tips/family/kolyaski 2. http://slanet.ru/kids/avtokresla/~155/ (смотри справа) => http://slanet.ru/tips/family/autokreslo/ Требования: 1. Самостоятельный выбор релевантных ключевых слов(keywords) для ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад