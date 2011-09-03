Такую, как, Наталья мы искали. Искали давно и до неё безуспешно. Толкова, добросовестна, ответственна. Что важно для нас - самостоятельна. Коротко об'ясняешь задание и кидаешь в бой. А бой этот неравен. И бой этот - интерактивная коммуникация с пользователями. Реагирует быстро, отвечает понятно. Максимально быстро разобралась со всеми административнами и техническими основами системы. Сразу "врубается", настраивается и перестраивается во все новые задания и наши "капризы". Сняла с нас кучу направлений и делает это абсолютно эффективно. Также повесили на Наталью наполнение сайта контентом и тексты. И написание новых, и рерайт уже существующих. Пишет быстро. И всегда в срок. На срочных и об'ёмных заданиях проявила себя как прекрасный организатор, организует весь процесс и на выходе выдаёт готовый результат. А ведь раньше теряли кучу времени на об'яснение заданий большому количеству копирайтеров. Наталья спасибо! Надеемся на ДОЛГОЛЕТНЕЕ сотрудничество! -- P.S. Такой отзыв писать - "жаба душила". Конечно, боимся, что "уведут". Но т.к. рабочие отношения строим взаимовыгодно и честно, поэтому и написали :-)