slanet

Кэбидж Саша slanet

 
54 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Парсер данных для сайта/БД - каталог фирм и организаций Украины

    Есть сайт - каталог фирм и организаций Украины. С уже сформированной структурой БД. Нужно наполнить. Т.е. нужен парсер, какой-либо наиболее полной базы фирм и организаций Украины. Обязательно с телефонами и адресами. По-возможности с lon и lat ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Толковое продвижение сайта *.KZ доски объявлений

    Толковое! Сайт/ресурс имеет уже вес и трафк в Казахстане. Нужен дальнейший толчок. Без бестолкового (посредничества) покупки ссылок в биржах. Без бестолкового пузыря SMM Ожидаем знание веб-рынка в KZ-зоне и дельный предложений (сотрудничества).

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен логотип для нового сервиса (+ баннеры)

    Нужен логотип для нового сервиса: o-vk.ru | проверь теорию шести рукопожатий В логотипе должна отображаться идея сервиса, также должно быть вписано/обыграно o-vk.ru (o-vk) Логотип должен быть по возможности простым и узнаваемым также и на фавиконе для сайта (без ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер комментариев ВКонтакте в больших объёмах

    Нужен менеджер, который возьмёт на себя организацию и контроль по теме комментирования ВКонтакте и репостам в ВКонтакте. Очень желательно: опыт, наработки, базы, знание сервисов по этому направлению. Пожалуйста, ждём Ваши предложения с ЦЕНАМИ.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ручное размещение объявлений по доскам

    разместить 2000 (и больше) об. вручную по доскам, оплата невысокая, об'ёмы большие, платим WMR честно и в срок. Неплохой суммарный заработок сможете нагнать себе большим количеством размещённых объявлений. Базу сайтов/досок можете использовать свою или можем дать ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт/модуль голосования через социалки

    $250

    Для чего нужно: конкурс прикольных фото. Пользователи подают прикольные фото. Эти фото участвуют в конкурсе/рейтинге. Одним из факторов рейтинга являются голоса из соц. сетей. Требования: в виде подключаемого модуля - (очень желательно perl), защита от накруток ...

    Perl
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу контент-менеджера на доску объявлений

    $1000

    ... и для других проектов. Требования: - администрирование/модерирование объявлений - саппорт пользователей - написание текстов (с предварительным выбором ключей по заданным критериям) - наполнение контентом других проектов (WP) - ведение проектов в биржах/агрегаторах - толковость, нелень, добросовестность Оплата в WMR, честно и в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн-вёрстка интерфейса одного из разделов сайта

    Ищем дизайнера/верстальщика для "доводки до ума" интерфейса партнёрской программы(информер объявлений) сети сайтов объявлений SLANET: http://slanet.ru http://slanet.by http://slanet.com.ua http://slanet.kz Что есть: Движок(админка) информера объявлений: http://slanet.ru/feedbuilder?action=gen Пример информера объявлений на стороннем сайте: http://turist.by/minsk/rabota Первоначальная цель: "оформить" и запустить партнёрскую программу по размещению информера объявлений на сторонних ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обслуживание партнёрской программы сайтов SLANET

    Ищем координатора или команду для обслуживания партнёрской программы(информер объявлений) сети сайтов объявлений SLANET: http://slanet.ru http://slanet.by http://slanet.com.ua http://slanet.kz Что есть: Движок(админка) информера объявлений: http://slanet.ru/feedbuilder?action=gen Пример информера объявлений на стороннем сайте: http://turist.by/minsk/rabota Первоначальная цель: "оформить" и запустить партнёрскую программу по размещению информера объявлений на сторонних сайтах, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей для размещения на miralinks

    $250

    Написание статей для сайтов сети "SLANET - частные и коммерческие объявления": http://slanet.by Нужны статьи(контент), "СЕО-отточенный" под конкретные рубрики SLANET и по темам сайтов на которых они будут размещаться. От нас: - список сайтов, на которых будут размещаться ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Начальное продвижение в Казахстане и Украине

    Нужна начальное продвижение сайтов региональных досок объявлений - http://slanet.kz - Казахстан - http://slanet.com.ua - Украина Занесение в различные каталоги, рейтинги, форумы, блоги и т.д. Также и платное на качественные рессурсы. Нужна качественная, добросовестная и ручная работа. Автопрогон в "миллион" ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • OpenStreetMaps + ExtJS + perl + HTML-Layout

    Ищем толкового "универсала" под проект интерактивной онлайн-карты на основе OSM с активным использованием в веб-приложении AJAX-Framework'a ExtJS и использующего для программирования perl За разумную цену может быть и небольшая команда "почти универсалов", в сумме выдающую ...

    PHPHTMLPerlAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание СЕО-оптимизированного контента (много)

    $1000

    Написание контента для сайтов сети "SLANET - частные и коммерческие объявления": slanet.ru slanet.by Нужны статьи(контент), "СЕО-отточенный" под конкретные рубрики. Примеры здесь: 1. http://slanet.ru/kids/kolyaski/~114/ (смотри справа) =&gt; http://slanet.ru/tips/family/kolyaski 2. http://slanet.ru/kids/avtokresla/~155/ (смотри справа) =&gt; http://slanet.ru/tips/family/autokreslo/ Требования: 1. Самостоятельный выбор релевантных ключевых слов(keywords) для ...

    HTML
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Ищу контент-менеджера на доску объявлений
Спасибо, Александр! От содрудничества у меня исключительно положительные эмоции! Задания выдаются четкие, проверка работы - быстрая, деньги выдаются вовремя - чего еще желать исполнителю:) Надеюсь, что буду полезной проекту очень долго:)
Такую, как, Наталья мы искали. Искали давно и до неё безуспешно. Толкова, добросовестна, ответственна. Что важно для нас - самостоятельна. Коротко об'ясняешь задание и кидаешь в бой. А бой этот неравен. И бой этот - интерактивная коммуникация с пользователями. Реагирует быстро, отвечает понятно. Максимально быстро разобралась со всеми административнами и техническими основами системы. Сразу "врубается", настраивается и перестраивается во все новые задания и наши "капризы". Сняла с нас кучу направлений и делает это абсолютно эффективно. Также повесили на Наталью наполнение сайта контентом и тексты. И написание новых, и рерайт уже существующих. Пишет быстро. И всегда в срок. На срочных и об'ёмных заданиях проявила себя как прекрасный организатор, организует весь процесс и на выходе выдаёт готовый результат. А ведь раньше теряли кучу времени на об'яснение заданий большому количеству копирайтеров. Наталья спасибо! Надеемся на ДОЛГОЛЕТНЕЕ сотрудничество! -- P.S. Такой отзыв писать - "жаба душила". Конечно, боимся, что "уведут". Но т.к. рабочие отношения строим взаимовыгодно и честно, поэтому и написали :-)
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