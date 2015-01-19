Нужен логотип для нового сервиса (+ баннеры)

Нужен логотип для нового сервиса:

o-vk.ru | проверь теорию шести рукопожатий

В логотипе должна отображаться идея сервиса, также должно быть вписано/обыграно o-vk.ru (o-vk)

Логотип должен быть по возможности простым и узнаваемым также и на фавиконе для сайта (без o-vk.ru/o-vk - только графика), так и для подписи к фото найденной связи (горизонтально: графика + o-vk.ru/o-vk).

Логотип должен быть в графической + векторной формах.

У нас есть идеи, но име не делимся, чтобы вас не сбивать.

Также с удовольствием закажем у Вас позже и рекламные баннеры.

Коротко скидывайте Ваши идею оформления логотипа, с указанием цены.

Благодарю