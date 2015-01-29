Лого для рестораторов

Необходимо нарисованный лого "отшлифовать", понять стилистику и сделать конфетку) А потом перевести все это в вектор. Мы работаем со ЯД, СБ, Paypal Пожалуйста сразу предлагайте сроки и цены! А так же указывайте, что должно быть в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении то, что не нравится, и дизайн портала будет другой, в светлых тонах и черным шрифтом.
Нравится написание Азбуки Вкуса av.ru (без зеленого)
Вообще цветов избегать, стиль нейтральный.
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