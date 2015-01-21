Лого для сети Скалодромов

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок1671 просмотр
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#1$50

Привет всем!

Требуется разработать логотип для сети Скалодромов "Восьмёрка",

Сайт www.skalodrom8.ru или www.скалодром8.рф

В лого должно присутствовать название skalodrom8, своё виденье в виде эскиза прилагаю! Т.е. буквы "S", "D", а также цифра "8" в виде карабинов.. Также прилагаю образцы понравившихся лого других компаний.. Жду ваших вариантов тоже!

Цвета: оранжевый, белый, темно серый, салатовый, ярко синий.

Образы: карабины для скалолазания, скалы, ящерица, лягушка, обезьяна, развлечения, экстрим, опасность, острый пик, рваные края..

Лого должен быть в векторе в том числе!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!

9 лет назад
vladbigcity
Алексей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Победитель конкурса
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
#1
Вячеслав, огромное спасибо за работу! Не в первый раз работаем, я очень доволен)) Мои рекомендации!
Супер, все просто супер! Не в первый раз работаю с Алексеем, и в который раз убеждаюсь - отличный заказчик! Удачи в делах и побольше конкурсов, поучаствую еще!!))с большим удовольствием!!
Заявки фрилансеров
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
#1