Лого для сети Скалодромов

# 1 — $ 50

Привет всем!

Требуется разработать логотип для сети Скалодромов "Восьмёрка",

Сайт www.skalodrom8.ru или www.скалодром8.рф

В лого должно присутствовать название skalodrom8, своё виденье в виде эскиза прилагаю! Т.е. буквы "S", "D", а также цифра "8" в виде карабинов.. Также прилагаю образцы понравившихся лого других компаний.. Жду ваших вариантов тоже!

Цвета: оранжевый, белый, темно серый, салатовый, ярко синий.

Образы: карабины для скалолазания, скалы, ящерица, лягушка, обезьяна, развлечения, экстрим, опасность, острый пик, рваные края..

Лого должен быть в векторе в том числе!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!