Разработка логотипа

Logo needed

Я занимаюсь портретной фотографией. На данный момент целевая аудитория включает в спбя людей театра, кино, музыкальных исполнителей, а также персональных тренеров и инструкторов йоги. Планирую развивать свою деятельность с сторону адвокатских фирм и компаний связанных с финансами.

Решил привязать все информационные потоки к бренду photolab.

На днях приобрел домены: photolab.nyc и photolabnyc.com.

Да, действие происходит в New York.

Необходимо разработать логотип который будет использован в социальных сетях, а также как watermark на фотографиях (либо что-то похожее, из той же серии)

По цветам хотелось бы что-либо солидное (может красный, черный на старт)

Это скорее всего должно быть просто название с интересной типографией.

На данный момент логотип будет презентовать меня как фотографа, занимающегося портретной съемкой, но со временем (1год) это станет айдетикой фото студии в Манхетанне.

Хотелось бы также отразить в лого некий уклон на fashion и beauty, другое направление которое начнет набирать обороты по мере образования фото студии

www.igorlitvinov.com