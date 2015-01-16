Разработка логотипа

Название, обыгрываемое в логотипе: Интернет Ангелы Слоган, который можно использовать в логотипе, если есть: Мы присматриваем за вашими сайтами О компании: Компания занимается поддержкой интернет-проектов. Если вы отдаете свой сайт на поддержку этой компании, о нем заботятся ...
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Logo needed
Я занимаюсь портретной фотографией. На данный момент целевая аудитория включает в спбя людей театра, кино, музыкальных исполнителей, а также персональных тренеров и инструкторов йоги. Планирую развивать свою деятельность с сторону адвокатских фирм и компаний связанных с финансами.
Решил привязать все информационные потоки к бренду photolab.
На днях приобрел домены: photolab.nyc и photolabnyc.com.
Да, действие происходит в New York.
Необходимо разработать логотип который будет использован в социальных сетях, а также как watermark на фотографиях (либо что-то похожее, из той же серии)
По цветам хотелось бы что-либо солидное (может красный, черный на старт)
Это скорее всего должно быть просто название с интересной типографией.
На данный момент логотип будет презентовать меня как фотографа, занимающегося портретной съемкой, но со временем (1год) это станет айдетикой фото студии в Манхетанне.
Хотелось бы также отразить в лого некий уклон на fashion и beauty, другое направление которое начнет набирать обороты по мере образования фото студии
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