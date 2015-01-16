2 логотипа в векторном стиле (Flat)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки196 просмотров
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Нужно два логотипа в стиле flat один цветной,второй серый-прозрачный. Лайм в разрезе. можно с надписью Fresh. Второй можно с адресом группы в вк.

9 лет назад
zecorp
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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