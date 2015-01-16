2 логотипа в векторном стиле (Flat)

Нужно доработать логотип. исходные данные тут regionzabor.ru - домик с забором это основа, его надо обновить или переделать, и увязать с "Регион Забор", должно быть лаконично, чистенько, красиво, и внушать доверие. Вектор CorelDraw обязательно. Бюджет 1500 ...