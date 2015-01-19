Разработать логотип для сайта школьного интеллектуального оборудования

Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки305 просмотров
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Необходимо разработать логотип для сайта компании по реализации школьного оборудования.

Название "АЛФАВИТ"

Цвета: белый, красный

Для понимания - перечень продаваемой продукции:

1) Интерактивные доски и кабинеты

2)Мультимедийные проекторы и кабинеты ( экран , проектор ,ноутбук)

3)Компьютерное оборудование (компьютеры ноутбуки и т. д)

4)Принтеры , МФУ и т д

5)Лазерные стрелковые тиры

6)Оборудования для пищеблока (школы и сады )

7)Спортивное оборудование

8)Школьная мебель (парты,шкафы,столы учителя и т д)

9) Детская мебель для садов

10)Развивающие пособия

Предоставить 3 эскиза с последующей шлифовкой выбранного.

Срок 1 день

Логотип для сайта
9 лет назад
anmobian
Андрей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$12
1 день
Быстро, четко, без лишней суеты выполнено задание! А это самое главное. Спасибо Михаилу!
Всё отлично! Рекомендую!
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