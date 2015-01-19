Разработать логотип для сайта школьного интеллектуального оборудования

В приложении дан эскиз логотипа. Задача доделать логотип до нормального вида. Требования: 1. Оставить все элементы как на эскизе 2. Фотмат Лого — КВАДРАТ, все элементы в нем должны гармонично располагаться 3. Можно поиграть со шрифтами и их размером, ...