Логотип для RUцена (гипермаркет скидок)

# 1 — $ 50

Название: RUцена (гипермаркет скидок)

Шрифт: в зависимости от оформления (должно быть похоже на ценник), RU и цена должны быть разные

Надпись гипермаркет скидок должна быть ненавязчивой (возможно не будет использоваться)

Логотип должен ассоциироваться с ценником, наброски в приложении (не обязательно делать также!)

С победителем конкурса дальнейшее сотрудничество