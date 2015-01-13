Логотип отрисовать, идея есть

Нужен классный логотип для сайта http://kajftur.ru/ который в будущем задаст уровень всему дизайну.

вид: фирменный блок — комбинация названия «Кайфтур», слогана «все для путешествий» и солнца.

примерно как щас есть, точно в тех же цветах, только слоган под названием.

солнце, отталкиваясь от имеющегося сделать апгрейд, чтобы было красивей, точно чуть меньше лучей, а они подлинней.

чтобы выгледело модно с тенями и переливами ~ http://www.vsepropoker.ru/images/logo.png

в итоге я хочу получить логотип в формате png и исходники