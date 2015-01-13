Логотип отрисовать, идея есть

Добрый день. Есть задача – разработать логотип для отеля. Логотип состоит из изображения (в приложении) и названия. Изображение нужно также доработать, в приложенном файле только общий контур. Название – «Акварель». Изображение как-то гармонично сплести с ...
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Нужен классный логотип для сайта http://kajftur.ru/ который в будущем задаст уровень всему дизайну.
вид: фирменный блок — комбинация названия «Кайфтур», слогана «все для путешествий» и солнца.
примерно как щас есть, точно в тех же цветах, только слоган под названием.
солнце, отталкиваясь от имеющегося сделать апгрейд, чтобы было красивей, точно чуть меньше лучей, а они подлинней.
чтобы выгледело модно с тенями и переливами ~ http://www.vsepropoker.ru/images/logo.png
в итоге я хочу получить логотип в формате png и исходники
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